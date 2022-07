Un centro da Eurolega: Radošević per Bertram

TORTONA - Dodici stagioni giocate in EuroLega. Basterebbe questo dato per comprendere lo status di Leon Radošević, il nuovo centro titolare della Bertram.

Croato, 32 anni, 208 cm ex Milano e Bayern, Radosevic ha firmato un contratto di due anni (1+1) con il Derthona chiudendo di fatto il roster (di dodici giocatori) della squadra di coach Marco Ramondino. Un blitz di mercato per i bianconeri che hanno aperto e chiuso la trattativa in pochi giorni dopo aver seguito altri profili.

"Per completare il roster… un leone di nome e di fatto – sottolinea Gianmaria Vacirca, capo scout di Derthona Basket che ha partecipato alla Summer League di Las Vegas-. La trattativa con Radošević si è aperta negli ultimi giorni ed è stata affrontata dal club con grande tempismo e prontezza. Eravamo alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche tecniche e tattiche di Leon e siamo riusciti a portarlo in squadra".



Ferencz Bartocci, amministratore delegato del club, esprime tutta la sua soddisfazione. “Con l’innesto di Radošević crediamo fermamente di aver allestito una squadra in grado di proseguire quel percorso di crescita che è obiettivo della società a tutti i livelli. Un grande ringraziamento alla proprietà per il supporto fondamentale in questa fase, in stretta collaborazione con il nostro presidente”.