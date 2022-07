Cia e Confagricoltura protestano in piazza

ALESSANDRIA - Delegazioni di Confagricoltura e Cia Alessandria, lunedì, saranno ricevute dal prefetto di Alessandria, Francesco Zito, per illustrare le preoccupazioni del mondo agricolo circa il mancato rinnovo del credito di imposta sul gasolio agricolo ed altre criticità.

In un comunicato, le due organizzazioni scrivono: "In un momento di forte difficoltà per il settore, a causa della siccità, degli effetti della guerra in Ucraina, della peste suina africana, del continuo aumento dei costi di produzione riteniamo il mancato rinnovo un fatto preoccupante".

Lunedì, alle ore 15.15, prima dell’incontro con il prefetto (che si terrà alle ore 16.30), esporranno le problematiche a parlamentari e istituzioni del territorio. Prevista la presenza in piazza di alcuni trattori.