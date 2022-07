NewsGuard ha promosso il metodo giornalistico del network Il Piccolo

A giugno 2022 il network de Il Piccolo è stato valutato da NewsGuard con un voto di 95/100 considerandolo, dunque, una fonte di informazione credibile e autorevole. NewsGuard è un’organizzazione che impiega molti giornalisti qualificati per recensire migliaia di siti web che si occupano di informazione, valutandoli per credibilità e trasparenza. Sono nove i criteri giornalistici che NewsGuard utilizza per l’analisi di ciascun sito web: qui la scheda di valutazione de Il Piccolo.





«Un risultato che ci sprona»

«È un risultato che ci gratifica - ha commentato il direttore editoriale del network, Alberto Marello - e che ci sprona a lavorare ancora di più per affrontare le complesse sfide della digitalizzazione e per offrire, alle tante persone che quotidianamente leggono le nostre notizie, un servizio sempre più puntuale e trasparente. Il merito di questo eccellente risultato va attribuito ad un gruppo di giornalisti che con spirito di servizio e di abnegazione si dedica quotidianamente alla ricerca delle notizie e alla loro verifica, sempre nel rispetto della responsabilità, della deontologia e della Legge. Scegliere di non lasciarsi tentare dal copia-incolla, scegliere di ‘raccontare comunque’ pur rischiando di risultare impopolari, decidere di essere presenti, di rettificare in caso di errore, di non negare mai il confronto ed essere sempre pronti ad ascoltare: sono questi i princìpi che quotidianamente ci guidano e che hanno prodotto questo pregevole risultato del quale sono molto orgoglioso».





L'intervista a Brill, CEO di NewsGuard

Qui l'intervista realizzata da Luisa Barone (Scuola di Giornalismo della Luiss) a Steven Brill, CEO di NewsGuard, in occasione della giornata 2022 che celebra “l’International Fact Checking Day”.