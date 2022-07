Al Benedicta Festival il docufilm di Lucio Laugelli

BOSIO - Nuovo appuntamento per il Benedicta Festival - Arte e manutenzione della memoria. Domenica 17 luglio le ‘Conversazioni in Appennino’ a Cascina Pizzo (a Bosio) avranno come protagonista il regista alessandrino Lucio Laugelli che, dalle 16, presenterà il suo docufilm ‘We Cannot Live under that flag’, basato sulle interviste a un gruppo di rifugiati afghani che a poche settimane dal suo travagliato arrivo in Italia racconta dello spaesamento e delle difficoltà affrontate nel dover cambiare vita così in fretta abbandonando la propria terra e i propri affetti.

Dopo la merenda a base di prodotti tipici della zona di Capanne di Marcarolo, spazio a musicisti e cantautori alessandrini con il concerto di Daniele Gennaro, Mara Tinto e Giorgio Penotti.