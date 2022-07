Luese Cristo, Silvestri e Kankam hanno detto sì

ALESSANDRIA - Due innesti per puntare in alto.

Operazioni già completate dalla Luese Cristo Alessandria la scorsa settimana, ora con l'ufficialità delle firme.

Due acquisti molto importanti, che sottolineano le ambizioni della matricola e la qualità del progetto. Perché Totò Silvestri in difesa e Kevin Kankam in attacco, come sottolinea il direttore sportivo Marco Tagliafico, che ha seguito in prima persona le trattative, "sono giocatori con una carriera che parla per loro e avevano proposte dai principali club dilettantistici".

Silvestri, ex Ovadese, ha una lunga carriera di vertice tra Eccellenbza e D, oltre venti campionati all'attivo, per lui anche una decina di presenze in B.

Kankam è stato avversario della Luese Cristo con la maglia della ValenzanaMado (due rigori nel 2-2 al ritorno) e negli ultimi cinque campionati, in Promozione, ha segnato 41 reti con 87 presenze.

Al momento della firma, negli uffici della Sima Costruzioni, main sponsor del club, il titolare Claudio Cimino, il figlio Simone, il ds Tagliafico e il direttore generale Daniel Romeo.