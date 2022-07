In auto ubriaco e senza patente: la corsa finisce davanti al comando della Polizia Locale

VALENZA - Il 9 luglio scorso, intorno alle 7 del mattino, in viale Santuario a Valenza, all’incrocio con via del Vivario, la Polizia Locale è intervenuta nei confronti di un conducente di un veicolo in evidente stato di ebbrezza, privo della patente mai conseguita.

L’uomo, residente a Valenza, dopo aver percorso viale Dante e viale Santuario, urtando veicoli in sosta, strutture esterne del dehors di un bar e muretti di contenimento delle aiuole presso le aree di intersezione, finiva la sua corsa proprio in prossimità dell’ingresso del comando della Polizia Locale.

Così gli agenti, con ‘il piatto servito’ dopo aver effettuato i primi rilievi con l’etilometro (da cui è risultato un valore corrispondente de 2 grammi/litro) l’hanno denunciato alla Procura di Alessandria per i reati commessi.