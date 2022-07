'Pizzeria Pietrino' vince ancora, Lerma parla novese

LERMA - Ancora loro, i 'novesi' di Pizzeria Pietrino Vignole. Stefano Moro, Davide Guido, Giacomo Ghibaudo, Luca Corrozzatto, Arianna Ferrari, Giorgia Imarisio, che nella giornata finale del weekend di sfide cambiano marcia, accelerano e vincono il 35° Trofeo Mobili Marchelli - Pallavolo in Piscina, unico torneo superstite, in tutto il Nord Italia, con la formula del 3+3.

Lerma è il trionfo del bel gioco, dell'amicizia, di quello spirito anche un po' guascone, che non ha età, dormire in tenda, la rosticciata e i cori fino a notte, tra una sfida e l'altra un tuffo in piscina, per essere pronti a giocarsi la partita decisiva.

La finalissima si decide al tiebreak, la testa di serie numero 1, detentrice del trofeo, Novi soprattutto, ma anche Acqui, Alessandria e Casale, contro la 4, i liguri di Ignorateam Genova. Nei quarti è andata in scena quella che avrebbe dovuto essere la sfida primato, e la Pizzeria, dopo una prima giornata opaca, elimina Socia.. di Bettucchi e compagni. In semifinale escono la 3, Tu non sai chi sono io (0/2 contro Ignoranteam) e l'outsider Oddone Retrò (0/2 con i futuri vincitori), rispettivamente quarta e terza.

Avvincente l'ultimo atto, molto pubblico a bordo campo, arbitrata da Luca Cravera e commentata da Fabrizio Foglino. La Pizzeria vince il primo set 25/23, nel secondo ha due matchball, ma i genovesi li annullano e pareggiano 25/27. Il tiebreak incorona Moro e compagni, 15/10.

Molti i premi individuali: spiccano Davide Guido e Giulia Piccardi che sono i migliori in assoluto, Emilio Perassolo è 'mister torneo', 'miss Lerma' è Maddalena Piazzi, miss teenager Elisa Marku.

Un ricordo speciale per Beppe Faragli, Pinuccio Gasti e Piero Chiarlo, grandi amici del torneo.