Alessandria, 'infornata' di 2003

ALESSANDRIA - Quattro contratti di addestramento tecnico per altrettanti 2003.

Pare proprio che la strada dell'Alessandria porti al piano B, che di progetto sportivo ha nulla, in alternativa al piano A, la cessione, perché ci sono punti di divergenza con gli acquirenti. E' una strategia? Se sì, servirebbe essere molto espliciti.

Al raduno, il 25 (in attesa di conferme), ci saranno anche Lorenzo Podda, Andrea Filipi, Lorenzo Pellegrini e Mattia Speranza.

L'unico ad aver 'assaggiato' la C è Podda, nell'ultima gara del 2020 - 21, contro la Pro Patria: è un esterno (destro) di centrocampo, reduce da un campionato in prestito in D al Sestri Levante, con 35 presenze.

Pellegrini è un mediano, che è stato aggregato spesso alla prima squadra, per le sedute di allenamento.

Filipi gioca sottopunta, mancino, e può fare la seconda punta,

Speranza è un centrale di centrocampo, anche lui aggregato al gruppo della B fino a gennaio, quando è passato in prestito al Derthona, in D, giocando 19 gare.