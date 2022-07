"Si vuole stoppare il progetto del campus?"

"Un no a settimana sembra essere la regola del nuovo sindaco di Alessandria. Dopo il 'no grazie' a 200 nuovi posti di lavoro nella logistica del centro direzionale Pam apprendiamo dai media locali della probabile avversione al Campus degli Orti: un progetto targato Upo, che il centrodestra ha fortemente sostenuto in questi ultimi cinque anni, e che prevede un investimento di circa 60 milioni di euro, con risorse già stanziate e disponibili": parole del capogruppo leghista a Palazzo Rosso, Mattia Roggero.

Che aggiunge: "Il Campus universitario è tra i 5 o 6 grandi progetti meticolosamente nati durante la giunta Cuttica, che ora rischiano di fermarsi a metà del guado a causa dell'approssimazione della nuova squadra che gestisce il Comune. Va bene voler personalizzare il proprio percorso, ed è comprensibile, ma sarebbe davvero grave rischiare di buttare tutto a mare, per approssimazione o per orgoglio, e rinunciare ad uno sviluppo senza il quale Alessandria rischia davvero di imboccare un percorso di declino epocale".

Campus universitario,

firmato il contratto preliminare Entro il 31 dicembre 2022 sarà firmato l’atto definitivo di passaggio di proprietà dell’area

“Abbiamo appreso dal discorso di insediamento - continua Roggero - che vi è una ferrea volontà da parte della nuova Giunta di opporsi allo svuotamento di Palazzo Borsalino, oggi sede di corsi di laurea Upo. Non vorremmo però veder sfumare il Campus agli Orti per prese di posizione ideologiche che affondano le proprie radici in tempi passati. Oggi per la prima volta Alessandria può davvero diventare una 'città universitaria': non sprechiamo questa opportunità, piuttosto sta al Comune mettersi al lavoro per identificare nuovi possibili utilizzi di uno splendido immobile in pieno centro città come quello di Palazzo Borsalino. Ma non abbia timore il sindaco: la Lega è a disposizione e già al lavoro: sapremo presto suggerire soluzioni adeguate affinché Palazzo Borsalino possa essere utilizzato appieno e al meglio, senza per questo bloccare o menomare un grande progetto come il nuovo Campus universitario degli Orti".