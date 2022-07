Tempesta solare in corso: cos'è e cosa implica

A sommarsi all'instabilità politica di queste ore, ai tanti disagi legati a siccità e temperature torride sopra la media, è la tempesta solare attualmente in corso e che sta interessando il nostro pianeta già dalla giornata di ieri.

Sono previsti, sino a domani, 21 luglio, possibili moderati disagi sia a livello di rete internet, sia a livello di telecomunicazioni e GPS, che si tradurrebbero in interferenze e blackout.

Di cosa si tratta...

Da definizione, una tempesta solare, è un 'disturbo' di carattere temporaneo della magnetosfera terrestre causato dall'attività solare. Durante la tempesta, il Sole, produce emissioni fortissime provenienti dalla sua corona: questo genera un forte vento solare, le cui particelle vanno a impattare il campo magnetico terrestre per circa 24-36 ore.

Come afferma la NASA, una CME ( in inglese 'espulsione di massa coronale'), è definibile come “enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello Spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente”.

Da possibili disagi alle comunicazioni, a spettacoli naturali: potrebbero seguire infatti anche scenografiche e suggestive aurore boreali visibili in Nord Europa e Gran Bretagna.