Consorzio e Slow Food: vini, cibo e degustazioni in piazza Garibaldi

OVADA - Quattro isole, una piazza (completamente rinnovata) e l'apertura serale di alcune delle attività commerciali presenti nel centro storico della città. Sono questi gli ingredienti principali dell'ultimo appuntamento con i "Venerdì di luglio" promossi e organizzati dal Comune di Ovada in collaborazione con l'Ascom provinciale, con l'associazione AXC, con l'Enoteca Regionale, con il Consorzio dell'Ovada DOCG, con l'Acos e con Vivi Ovada.

La rassegna si chiuderà ufficialmente domani sera, 22 luglio, con un ricco cartellone di iniziative. Quella più "gustosa" si svolgerà, a partire dalle ore 19.00, in una piazza Garibaldi fresca di restyling e vestita a festa per l'occasione. Si tratta, nello specifico, di un piccolo assaggio di quello che si vedrà in occasione di "Ovadarevolution". Le aziende partecipanti saranno suddivise in quattro isole che corrispondono ai quattro percorsi in cui é stato suddiviso il territorio della denominazione Ovada DOCG.

Degustazioni e promozione

L’evento, nato dalla collaborazione fra il Consorzio di Tutela dell’Ovada Docg, l'Enoteca Regionale di via Torino e il Comune di Ovada (che ha concesso il patrocinio), vede un libero accesso all'area, con la possibilità di una degustazione (dei vini dei produttori presenti) in ciascuna delle quattro isole. In abbinamento verranno serviti alcuni prodotti del territorio selezionati da Slow Food Condotta del Gavi e Ovada. Si potrà acquistare il buono degustazione comprensivo di 4 degustazioni dei vini del territorio - una per ogni isola - accompagnati da assaggi di prodotti locali.

Per il ritorno di "Ovadarevolution", invece, bisognerà attendere fino al prossimo autunno. L'appuntamento è per il 23 ottobre, con la terza edizione di un evento di promozione di possibili itinerari turistici ed enogastronomici tra colline e cantine dell’Ovada.