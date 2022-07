I Santi di oggi, 21 luglio, è Santa Prassede

Vergine e martire

La vita

Sorella di Santa Pudenziana (festeggiata il 19 maggio), Prassede è una ricca romana. Suo padre, convertito al cristianesimo, ha trasformato la sua casa in chiesa. E' vittima insieme alla sorella Pudenzia delle persecuzioni contro i cristiani.

Prassede muore in giovane età per cause naturali e viene sepolta nel cimitero di Priscilla lungo la via Salaria.