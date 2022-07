Addio a Enzo Riccomini, allenò i Grigi

VIAREGGIO - Lutto nel mondo del calcio: si è spento, a Viareggio, Enzo Riccomini, classe 1934, che il 22 agosto avrebbe compiuto 88 anni.

Originario di Piombino, prima giocatore (giovanili Fiorentina, Empoli e Sestese), la sua lunga carriera è stata, soprattutto, come allenatore, con una tappa anche all'Alessandria, stagione 1991 - 92, in C1, chiamato da Fioretti e Benelle per sostituire Tato Sabadini, dopo lo 0-0 con lo Spezia, all' ottava giornata. La sua esperienza (con Gigi Manueli come vice) era stata breve, perché dopo la sconfitta esterna con la Massese, ultima di andata, la dirigenza aveva deciso di richiamare il tecnico della promozione, che aveva debuttato con un fondamentale 0-0 in casa della Spal, prima tappa verso la salvezza.

Nel suo lungo percorso Riccomini ha portato in A Ternana e Pistoiese. Ultima esperienza in panchina a Viareggio, sempre in C1, la stagione successiva alla parentesi grigia, con il faccendiere Giorgio Mendella come patron, squadra che sfiorò la B, lottando anche con i Grigi, prima di sparire per le vicende extracampo del suo proprietario.