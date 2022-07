Il 22 luglio è la Giornata mondiale del cervello

Ricorre oggi, 22 luglio, la Giornata mondiale del cervello (World Brain Day) promossa dalla World Federation of Neurology, con lo scopo di sensibilizzare e far conoscere meglio alla popolazione le patologie neurologiche e neurodegenerative.

Con l'età media che va aumentando, parallelamente anche il decadimento cognitivo accresce con un incremento delle malattie neurologiche degenerative che si possono dividere in due classi:

il Parkinson e le sindromi parkinsoniane;

e le sindromi parkinsoniane; le demenze.

Le cause di queste patologie sono principalmente riconducibili alla crisi energetica delle cellule nervose e il mancato smaltimento di proteine con conformazione anomala: le cellule nervose, infatti, essendo sempre attive consumano più energie delle altre cellule del nostro corpo e di conseguenza il naturale processo di invecchiamento può causare un calo nella produzione di energia, che risulta così insufficiente per i neuroni. Sempre a causa del processo di invecchiamento le proteine tendono a ripiegarsi male nello spazio tridimensionale, il sistema di smaltimento non le riconosce e queste grosse molecole non vengono smaltite, con conseguente accumulo.

Questi processi sono stati studiati e scoperti nell'ultimo decennio, dando il via a diversi progetti di ricerca nel tentativo di migliorare la funzionalità delle cellule nervose e di intervenire sul processo di smaltimento delle proteine e sul loro ripiegarsi.

Come si può invecchiare in salute?

Alcuni studi dimostrano che diverse attività proteggono il cervello da un invecchiamento malsano: