Tortona: a fuoco il compattatore di cartone, non ci sono feriti

TORTONA - Poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 23 luglio, i Vigili del Fuoco di Tortona si sono recati in località San Guglielmo presso un'azienda di stoccaggio e distribuzione per domare un incendio a un compattatore di cartone.

La squadra ha provveduto a rimuovere il macchinario trascinandolo con l’ausilio di cavi in acciaio all’aperto, portandolo in zona sicura, al fine di consentirne lo spegnimento con l’apertura e lo svuotamento. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.