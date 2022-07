Ecco i calendari di Eccellenza e Promozione

TORINO - Pubblicati i calendari dei gironi piemontesi di Eccellenza e Promozione: tutto come da previsioni, con alcuni scontri diretti molto stuzzicanti già dalle prime giornate. Per tutti e due i campionati il via è alle 15 di domenica 11 settembre.

Nella massima categoria regionale, esordio casalingo per l'Acqui che affronterà l'Alba Calcio all'Ottolenghi, mentre la Luese Cristo farà visita alla Giovanile Centallo. Nella seconda giornata i ragazzi di Adamo scenderanno in campo al 'Centogrigio' ospitando una nobile come il Cuneo Olmo, mentre per i termali c'è la trasferta sul terreno del Cavour. Il derby, curiosamente, è in programma proprio all'ultima giornata: andata ad Alessandria il 18 dicembre, ritorno ad Acqui il 30 aprile 2023.

In Promozione è quasi impossibile segnalare tutti i derby con dieci squadre su sedici della provincia: si comincia già alla prima giornata con Castellazzo-Valenzana, Jcp-Asca e Ovadese-Arquatese. L'unica altra alessandrina a giocare fra le mura amiche è il Felizzano che ospita il Pozzomaina, poi Pastorfrigor, Gaviese e Novese sono impegnate rispettivamente contro Atletico Torino, Psg e Trofarello.

Scarica qui il calendario del girone B di Eccellenza



Scarica qui il calendario del girone D di Promozione