Mister Italia 2022: alle prefinali anche un 26enne di Murisengo

MURISENGO - C’è anche un ragazzo 26enne di Murisengo tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni. Federico Calvo, di professione dentista, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno il titolo che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara, durante la serata conclusiva condotta da Jo Squillo.