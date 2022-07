Valenza, ora è ufficiale il via all'Its Gem, la 'scuola' del gioiello

VALENZA - Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Valenza sono state poste le firme alla Convenzione che segna, ufficialmente, la nascita dell'Its del gioiello, il Gem. Un percorso partecipato che si propone, a partire dal mese di ottobre, di fornire un serbatoio prezioso di manodopera specializzata e pronta all'impiego per tutto il distretto orafo valenzano. La sede sarà all'ex scuola Carducci. Per l'assessore regionale a istruzione, lavoro e formazione Elena Chiorino è un punto di partenza: «Gli Its in Piemonte quando fanno male fanno più dell'80% di occupati al termine del percorso formativo».