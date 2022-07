Massimo Tassistro presenta i suoi due romanzi

L'INCONTRO - L’associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna organizza giovedì 28 luglio a partire dalle 21.15, alla Soms del Cristo di corso Acqui 158, il penultimo appuntamento con il ciclo di incontri speciali estivi del circolo di lettura (l’ultimo incontro del ciclo avrà luogo a settembre, con il terzo e ultimo ospite, l’autore Roberto Grenna ). Giovedì Massimo Tassistro presenterà i suoi due ultimi romanzi, ‘Paradiso infernale’ e ‘Assalto in alto mare’, ed. Leucotea, e dialogherà con il pubblico. Modera Barbara Rossi, studiosa di cinema, media educator e scrittrice. Ingresso libero. Per informazioni: lavoce.dellaluna@virgilio.it.



Massimo Tassistro nasce ad Alessandria nel 1971. Inizia a scrivere nel 2007 e scopre una passione per la narrazione, che affianca alla lettura. Ama viaggiare e conoscere nuovi orizzonti. Sposato dal 2006, divide il suo tempo tra lavoro, scrittura e le montagne della Valle d’Aosta. Nel luglio 2010 esce la sua prima pubblicazione, ‘Singolare Quotidianità’, edita dalla Edizioni Progetto Cultura. Nel 2012 pubblica un racconto nella collana Gialli Mondadori.