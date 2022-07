Un kg di marijuana nascosto nel sottoscala, tre denunciati

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno deferito in stato di libertà un 52enne, una 32enne e un 47enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Volpedo hanno effettuato una perquisizione locale a seguito della quale, occultati in un sottoscala chiuso a chiave, sono stati rinvenuti due sacchetti in plastica termosaldati contenenti complessivamente 1 kg. di marijuana.