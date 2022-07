Alessandria, il raduno prima degli addii

ALESSANDRIA - Sette ad allenarsi tre a fare visite e tamponi. Nessuno, però, sarà in campo nella stagione che inizierà tra 21 giorni, con la Coppa Italia. Quel che resta dell'Alessandria è a Centogrigio per l'inizio della preparazione. Qualcuno neppure arriva, Matteo Di Gennaro, segno che starebbe per definire il suo trasferimento, altri possono partire a breve: Simone Palombi verso il sì al Pordenone, la firma annunciata per l'inizio della settimana prossima, Michele Marconi nel mirino dell'Ascoli.

Ci sono i sette al primo contratto da professionista o con adedstramento tecnico, ma a sostenere la prima seduta sono solo Pellegrini e Speranza (per gli altri ci sono i controlli medici). Dirige Fabio Rebuffi che, comunque, aveva già in programma la prima seduta con la Primavera/2: il tecnico pavese, 35 anni, da tempo nei Grigi, può stare su una panchina della C, ma non è sicuro che tocchi a lui succedere a Longo o, invece, sia stata la soluzione provvisoria per qualche giorno. Vale, anche, per il preparatore - riatletizzatore Francesco Gaia.

Un possibile ritorno nello staff medico è quello di Biagio Polla, pneumologo e medico dello sport, questa mattina al campo. Per la dirigenza, oltre all'ufficio stampa (Gigi Poggio e Michela Amisano), presenti il segretario Stefano Toti, il team manager Filippo Giordanengo e il magazziniere Gianfranco Sguaizer, oltre agli uomini del settore giovanile.

Domani possibile nuova seduta a Centogrigio, ma nessuna comunicazione ufficiale.