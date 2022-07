Addio al bancario che fondò Anteas

ALESSANDRIA - Saranno celebrati lunedì alle 11, nella chiesa di San Rocco ad Alessandria, i funerali di Renzo Molini, ex dipendente della Cassa di risparmio e sindacalista.

Aveva compiuto 83 anni a giugno.

A darne la notizia, Marco Ciani, segretario generale della Cisl di Alessandria e Asti, che ha detto di Molini: "Era una persona dal cuore generoso e dalla mente fine, ha rappresentato per anni la Cisl nella federazione bancari e assicurativi della sua azienda, la Cassa di Risparmio di Alessandria nella quale si fece stimare per le doti di contrattualista e per la spiccata umanità che lo contraddistinguevano".

Molini ha avuto ruoli sindacali anche una volta che è andato in pensione. Lo si ricorderà inoltre come presidente e fondatore di Anteas, l'associazione solidale che, tra l'altro, gestisce il progetto Trasporto amico.

Cos'è Anteas