TORINO - Come previsto, sono stati resi pubblici oggi i calendari dei campionati piemontesi di Prima e Seconda Categoria, oltre che quelli del settore giovanile e scolastico.

Nel raggruppamento G di Prima Categoria si comincia domenica 11 settembre con i derby fra Fulvius e Spinettese, Monferrato e Capriatese e Frugarolese e Tassarolo; impegni in trasferta per Atletico Acqui (a Canelli), Auroracanottieri Pizzerie (sul campo della Nuova Astigiana) e Cassano (a San Damiano d'Asti), mentre il Sale neopromosso ospiterà la Don Bosco Asti e il Libarna se la vedrà al 'Bailo' con il Costigliole; la trentesima giornata è in programma per il 23 aprile. Due squadre hanno chiesto di poter giocare sempre la domenica ma a orari fissi: l'Auroracanottieri Pizzerie alle 15.30 e l'Atletico Acqui alle 18. La richiesta della Spinettese di giocare alle 15 è invece, come comunicato dalla società, un errore della federazione.

Girone quasi tutto alessandrino quello H di Seconda Categoria: nella giornata d'esordio programmata per il 25 settembre sono in programma Boschese-Cassine, Europa Bevingros Eleven-Fortitudo Occimiano, Moncalvo-Casalnoceto, Quargnento-Castelpiovera, Solero-Villaromagnano, Vignolese-Calliano e il derby tortonese Viguzzolese-Castelnovese. Anche per loro, ultima giornata il 23 aprile.

Nell'Under 19 gironi al via sabato 17 settembre: solo il Castellazzo esordirà fra le mura amiche ospitando il Cenisia, mentre per Acqui, Arquatese e Ovadese impegni nel torinese rispettivamente sui campi di Mirafiori, Bacigalupo e Lucento.

