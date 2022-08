'Non una di meno' lascia, temporaneamente, la Casa delle Donne

ALESSANDRIA - 'Non una di meno' trova, al termine di una estenuante nottata e giornata, un accordo con l'amministrazione comunale: lascerà momentaneamente la Casa delle Donne per rientrare in autunno, al termine dell'iter che prevede la consegna dello stabile da Ipab a Regione e poi al comune di Alessandria. Una promessa sancita su un documento firmato dal sindaco Giorgio Abonante.

Se non verranno rispettati gli accordi 'Non una di meno' è pronta, in un modo o nell'altro, a rientrare nella struttura. La resistenza del gruppo dopo la decisione del Gip di porre sotto sequestro l'ex asilo Monserrato.



La porta, però, è rimasta chiusa ed è arrivato il fabbro per permettere alla Polizia di entrare.