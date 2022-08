ALESSANDRIA - La terza volta di Massimo Cerri. Che torna, come guida dell'area tecnica della prima squadra, un mese dopo la conclusione del suo rapporto, iniziato a luglio 2021, di responsabile del settore giovanile.

Ora riprende il ruolo che era stato suo dal novembre 2017 (dopo le dimissioni di Pasquale Sensibile) all'aprile 2019, quando si era chiusa la 'coabitazione' con Alessandro Soldati.

L'estate scorsa Cerri aveva sottoscritto l'accordo annuale, concliso il 30 giugno 2022. In quel momento la scelta della società di concentrare in una unica persona, Corrado Buonagrazia, la responsabilità del vivaio.

Adesso Cerri diventa direttore dell'area tecnica, e quindi il mercato in entrata, cioè gli annunciati prestiti da club di A e B che ancora non ci sono, sarà di sua competenza. E Fabio Artico? Fino ad ora si è occupato delle cessioni (come la società gli ha imposto) e ha ancora mandato a cedere gli elementi ancora sotto contratto, ma a breve anche con lui dovrebbe essere definita una 'uscita'.

Anche l'intesa con Cerri, che segue di poche ore quella con Rebuffi (fino a giugno 2023), è da interpretare come un segnale che l'attuale proprietà resterà al suo posto: chi subentra, o prova a farlo, solitamente riserva per sé le scelte tecniche, in primis allenatore e ds. Che, invece, sono state definite da Luca Di Masi. Intanto il campionato si avvicina: 25 giorni al fischio d'inizio e l'Alessandria è un cantiere aperto.

L'ex Derthona

Da oggi è sul campo con Fabio Rebuffi il suo vice, Claudio Lombardo. Vogherese, classe 1963, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha giocato a Parma Cosenza, Salernitana, Perugia, Carrarese e Lucchese. Da allenatore è stato anche al Derthona, nel 2010 - 2011, in D (esonerato). Poi due anni al Villanterio. Nell'ultimo campionato al Bressana.

Fra i giocatori in uscita possibile il ritorno di Umberto Eusepi alla Juve Stabia, dove è elemento gradito per il reparto avanzato; il club campano discuterà le condizioni con l'Alessandria