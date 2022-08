Copa del Rey, Alessandria Sailing Team in rimonta

PALMA DE MAIORCA - Risale la classifica Spirit of Nerina Rolandi Auto, l'imbarcazione alessandrina impegnata nella Copa del Rey, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale a Palma de Maiorca.

Dopo le prime due giornate 7° posto in classifica generale, grazie alla prestazione nella regata di ieri. "Abbiamo fatto la prima nel gruppo di testa ma vicini agli altri, e con il compenso dei tempi siamo arrivati undicesimi. Nella seconda - commenta Paolo Ricaldone, presidente di Alessandria Sailing Team e 'centrale' dell'equipaggio - non siamo partiti bene, ma siamo stati bravi a liberarci subito dalle coperture e, grazie all'intuizione sul vento da parte del nostro tattico Fabio Ascoli, alla prima bolina abbiamo allungato sulla flotta fino alla fine. Abbiamo chiuso secondi in tempo reale, e quinti in compensato”.

Dalla posizione attuale nella top ten Spirit of Nerina affronta ora le due regate di oggi, che saranno decisive prima della fase finale. La Coppa sarà assegnata sabato dal Re di Spagna.