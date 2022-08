Fiume Po: leggero miglioramento delle portate, l'acqua salata retrocede

PARMA - Migliora lievemente la situazione del bacino del fiume Po. Lo spiega l'ultimo bollettino emesso dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po. «Le precipitazioni dei giorni scorsi consentono un leggero miglioramento dello stato idrologico complessivo nel distretto del fiume Po e consentono l’arretramento dell’acqua salata nel Delta verso l’Adriatico di 5-6 km rispetto ai 40 km raggiunti il mese scorso»

Prosegue il bollettino: «La siccità nell’area distrettuale del Po e più in generale nell’intera pianura Padana resta grave anche se, nelle stazioni di rilevamento delle portate posizionate lungo l’asta del Grande Fiume, per la prima volta nel corso di questa torrida estate 2022, i livelli tornano in linea con quelli minimi mensili storici del periodo. Questo dato, mostra un sensibile, ma comunque temporaneo miglioramento del contesto generale in particolar modo se comparato alle analisi effettuate nel precedente osservatorio e generato, per lo più, dall’incidenza delle ultime precipitazioni piovose».

L’Osservatorio dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po – MiTE conferma le misure cautelative negli impieghi della risorsa idrica in modo da sostenere le portate di magra e la presenza di flussi sufficienti lungo tutto il corso del fiume Po fino alla foce.