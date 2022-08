Grigi, test in famiglia. Marconi fa cinquina

SPINETTA MARENGO - E' il primo test, in famiglia, la prima squadra contro la Primavera/2 (con molti 2005 e qualche 2006). Test disputato solo una settimana dopo l'inizio della preparazione.

Però a Fabio Rebuffi ha dato indicazioni anche sul lavoro che lo attende, con un gruppo che potrà ancora cambiare molto, perché ora si attendono i movimenti in entrata, affidati a Massimo Cerri, direttore dell'area tecnica, anche oggi al Michelin Sport Club per seguire la prima uscita.

In maglia grigia, nei due tempi, Rebuffi ha utilizzato tutti i giocatori ex B (o rientrati dai prestiti, come Giorno, Sini ed Eusepi) ancora in rosa. Con loro i sette under contrattualizzati e alcuni 2004.

Alessandria, la fideiussione è in Lega A copertura di tutti gli emolumenti e i contratti

Nel primo tempo, dentro Sini, Casarini, Eusepi e Pisseri (ma tra i pali della Primavera/2) sblocca il risultato Sini su punizione.

Nella ripresa cinquina di Marconi (schierati anche Giorno, Kolaj e Benedetti) e un gol di Pellegrini, uno dei 2003 che ha firmato l'addestramento tecnico.

Proprio Marconi è obiettivo di alcuni club: oltre al Sudtirol, anche la Reggiana si è fatta avanti, soprattutto in caso di partenza di Arrighini da Reggio.