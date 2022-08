Il 10 agosto è la Giornata mondiale del leone

Ricorre oggi, 9 agosto, la Giornata mondiale del leone istituita nel 2013 da Big Cat Rescue, un santuario per animali nella contea di Hillsborough, Florida (USA) che salva e ospita gatti esotici e riabilita gatti selvatici nativi feriti o orfani, con lo scopo sia di celebrare l'imponente felino 're della savana', ma anche di informarsi sulla sua condizione.

Il numero dei leoni, infatti, è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell’elenco degli animali in pericolo di estinzione, proprio come la sua cugina tigre: sono rimasti in natura meno di 35 mila esemplari, senza alcuna protezione, e la perdita dell'habitat è una delle cause principali del calo di popolazione insieme al bracconaggio.

Alcune cose che potresti non sapere sul leone

Tutti sappiamo che il leone è un mammifero carnivoro facente parte della famiglia dei felidi, ed è il più grande dei 7 grandi felidi del genere Panthera. Ma ci sono alcune curiosità che molti non conoscono:

non tutti i leoni vivono in Africa, sebbene la maggior parte risiedono al di là del deserto del Sahara, esiste una piccola parte che di leoni asiatici che sopravvive in India, nel Parco Nazionale di Sasan-Gir;

i cuccioli di leone nascono maculati (che poi perderanno crescendo), le macchioline permettono ai piccoli di nascondersi meglio nella vegetazione mentre la mamma è a caccia;

il peso del leone maschio può arrivare fino a 190 kg, mentre le femmine fino ai 130 kg, un peso importante per poter cacciare prede anche molto grandi e per difendere meglio il branco;

ogni criniera ha una storia alle spalle, e più il leone invecchia e più questa si infoltisce, si scurisce e si allunga, un vero simbolo di potere, inoltre aiuta anche a proteggere durante i combattimenti, dai morsi e dai graffi;

i cuccioli di leone vengono cresciuti da un branco costituito da un maschio adulto, da alcune femmine imparentate, con i loro cuccioli, e da altri maschi che servono a proteggere il branco;