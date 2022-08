Morte Ombretta Sisto: “no” all’accertamento autoptico

ALESSANDRIA - La Procura di Alessandria non ha concesso l’autopsia chiesta dalla famiglia per capire la causa del decesso di Ombretta Sisto. La conferma della decisione arriva dai familiari che già domani predisporranno per il funerale della 49enne. Al momento la data non è ancora stata stabilita.

Quella di Ombretta Sisto è stata una morte improvvisa, evidentemente dopo un malore e a qualche settimana da un intervento chirurgico di routine.

I soccorsi sono scattati mercoledì mattina ma i medici del 118, intervenuti nella sua abitazione, non hanno potuto salvarle la vita.

Morte improvvisa a 49 anni, la famiglia presenta un esposto in Procura Si chiede un accertamento autoptico per capire il perché del decesso di Ombretta Sisto

Era stata la famiglia a presentare un esposto alla magistratura proprio per chiedere un accertamento approfondito che chiarisse cosa ha portato al decesso.

La famiglia di Ombretta Sisto è originaria di Mirabello Monferrato. La 49enne lascia due figli adolescenti.