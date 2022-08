Casarini è il decimo, ne restano cinque

ALESSANDRIA - Avanti il prossimo. Si fa (relativamente) in fretta: tutti i 'vecchi' hanno le valigie pronte, se c'è una offerta interessante si tratta, e sapere di non essere più graditi, di non avere più alcuna possibilità e alcuno spazio dove, comunque, si è contributo a portare l'Alessandria dove mancava da 46 anni, può agevolare, e accelerare, la scelta.

Oggi tocca a Federico Casarini, addio già anticipato ieri: 100 gare in grigio sono un bel numero, diventato un dettaglio marginale, quando la priorità è smantellare. Così il centrocampista, e vicecapitano, si accasa ad Avellino, con tanto di presentazione di un altro ex grigio, Totò Fresta, che in Irpinia è ancora un idolo.

E chi arriva? Un altro under, per la difesa, Davide Costanzo, Primavera del Napoli, 2002, aggregato alla prima squadra per il ritiro agli ordini di Spalletti, con una stagione in più di esperienza rispetto a Federico Pagani, arrivato ieri.

Oggi pomeriggio, a Centogrigio, un paio di nuovi in più, evidentemente in prova. Magari Rebuffi li proverà nell'amichevole di domenica mattina (10.30) alla Michelin con l'Asca di Marco Usai, che ha iniziato martedì la preparazione per il campionato di Promozione.

Mancano, però, i test di categoria,e il campionato di C inizia tra due settimane, ed è con quello che gli under dovranno fare i conti. Una strategia, questa, di organizzazione e di gestione della squadra, di cui è impossibile comprendere le ragioni: far uscire i 'superstiti' è la priorità, ne restano cinque, anche se oggi Eusepi non era in gruppo. Per Marconi la pista Sudtirol si è 'affievolita': il ds degli altoatesini, Bravo, ha dichiarato di attendere "i saldi" degli ultimi giorni, un po' difficile pensare che l'attaccante possa rientrare tra questi.

Di over, al momento, continua a non esserci traccia. Arriveranno nelle ultime ore del mercato (che chiude il 1° settembre) o si aspetta ancora un cambio di proprietà per quel periodo? La certezza è il via del campionato, il 4 settembre. E sette giorni prima il ds Cerri si è impegnato a confrontarsi con i tifosi: a questo appuntamento manca una settimana.