La Santa Messa di RaiUno in diretta da Alice Bel Colle

ALICE BEL COLLE - La chiesa 'San Giovanni Battista' di Alice Bel Colle domenica 21 entrerà nelle case di tutti gli italiani. La tradizionale Santa Messa domenicale trasmessa come di consueto su RaiUno in diretta nazionale, infatti, domenica a partire dalle 10.50 verrà diffusa direttamente dalla parrocchia alicese, presieduta da Monsignor Luigi Testore e celebrata da don Flaviano Timperi, parroco di Alice Bel Colle, Maranzana e Ricaldone.

«Sarà per noi un'occasione speciale - comunica la Diocesi di Acqui Terme - per portare la Santa Messa nella case di tutti gli italiani, anche degli emigranti all'estero, e per promuovere le bellezze uniche e straordinarie del nostro territorio monferrino».