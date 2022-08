"Brachetto? La raccolta promette davvero bene"

«I presupposti per imbottigliare ottimi vini ci sono davvero tutti e mai come quest’anno non si tratta di una frase fatta. I grappoli di questo Brachetto annata 2022 sono perfetti sotto tutti i punti di vista e la raccolta promette davvero bene»: Paolo Ricagno, presidente del Consorzio dei Vini d’Acqui e dal 1972 anche al timone di una cantina cooperativa, sceglie poche e chiare parole per definire un’annata contrassegnata dalla siccità e che, invece, si sta dimostrando ottima, con i primi grappoli di Brachetto già staccati nei giorni successivi al Ferragosto e una raccolta che, secondo molti osservatori, non è poi così anticipata come si temeva a causa delle temperature torride di luglio.

L’analisi di Ricagno sulla vendemmia 2022 è confortata dai test sulle campionature in vigna eseguiti dai tecnici del laboratorio del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti che operano anche per varie tipologie di vigneti piemontesi, Brachetto compreso.

Per Guido Bezzo, responsabile del Laboratorio, «il Brachetto è in una fase di maturazione perfetta, con un quadro ideale di concentrazione zuccherina, profumi e acidità. Si può dire che sono state smentite le previsioni allarmistiche di luglio».



Gli fa eco l’agronomo Daniele Eberle, consulente per il Consorzio Vini d’Acqui: «La prima reazione alle campionature di uva è stata la sorpresa. Ci aspettavamo viti stressate dalla mancanza d’acqua, e in alcune aree è stato così, ma in generale il vigneto brachetto è apparso meno in crisi idrica del previsto».

Infine, ma non meno importante, c’è il capitolo delle rese per ettaro.

Il Consorzio ha proposto alla Regione Piemonte, che ha accettato e ratificato la proposta, rese a ettaro diversificate per “tappo raso” e spumante.

Resa a 50 quintali/ettaro per il “tappo raso” con la possibilità di stoccarne altri 30 quintali/ettaro da utilizzare come docg, qualora il mercato lo richiedesse; Anche per la tipologia spumante la resa 2022 è stata fissata a 50 quintali/ettaro, ma con possibilità di stoccare 10 quintali/ettaro da utilizzare, come docg, entro il 28 febbraio 2023.