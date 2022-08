Marconi va al SudTirol

ALESSANDRIA - Fino a sabato mattina Michele Marconi avrebbe dovuto essere utilizzato nell'amichevole con l'Asca.

Ma alla vigilia del terzo test match, il corteggiamento del SudTirol è tornato insistente: così l'attaccante ieri si è limitato a lavoro atletico, a parte. Oggi alla ripresa non era più al centro Michelin, perché già a Bolzano per firmare l'accordo con la matricola della serie B, ancora a quota 0 in classifica, che ha bisogno di aggiungere peso in avanti.

Intesa a tre con l'Alessandria e il giocatore, che ha firmato un biennale, mentre ai Grigi sarebbe stato legato da un accordo, peraltro 'importante', fino al 30 giugno 2023.

Restano così in gruppo, ad oggi, Pisseri e Sini. C'è da definire la posizione di Eusepi, con la Juve Stabia, mentre è imminente il passaggio di Benedetti alla FeralpiSalò, nello scambio con Suagher.