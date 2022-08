Via San Giacomo, disattivato il pilomat

L’Ufficio Traffico del Comune di Alessandria comunica che è attualmente disattivo il pilomat di via San Giacomo della Vittoria. Il provvedimento si è reso necessario a causa di alcuni sinistri subiti dall’impianto di dissuasione del transito dei veicoli nella zona a traffico limitato.

L’ostacolo fisso infatti ha riportato danni che ne hanno compromesso il funzionamento; di qui la decisione della temporanea disattivazione.

Intanto gli uffici comunali preposti hanno interessato l’azienda produttrice del dissuasore mobile e si attendono gli interventi atti al ripristino per il suo regolare funzionamento. Sarà cura degli uffici stessi comunicare tempestivamente la riattivazione del ‘pilomat’ in via San Giacomo della Vittoria.