Barocco genovese: quadri, musica e confronti

GAVI - Sabato 27 agosto, alle ore 21.15, presso l’Oratorio dei Rossi a Gavi, nell'ambito della rassegna "Suoni dalle colline del Gavi e dell'Oltregiogo", sarà la volta degli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria che eseguiranno un programma dal titolo "Dialogo musicale nel tardo barocco, conversazioni di suoni dal concerto grosso al concerto solistico” con musiche di Pachelbel, Vivaldi, Bach e Haendel.

A meglio sottolineare l’indissolubile rapporto tra musica, arte e storia, interverranno il sindaco di Gavi Carlo Massa e l’assessore alle Politiche culturali Francesca Regoli, restauratrice; Enzo Basiglio (Studio Gabbantichità di Tortona) che presenterà 2 quadri del barocco genovese recentemente restaurati; Luigi Pagliantini ex docente, confratello dei Rossi, e alcuni alunni della scuola media di Gavi. Per info: 338 5306831 e 347 3454060.

Un’opportunità di crescita culturale che riconosce a tutti i promotori e organizzatori la possibilità di diffondere un messaggio di valorizzazione della cultura e dell’arte questa seconda edizione che, in collaborazione con la rassegna “Orchestra in provincia…e non solo!”, gode del patrocinio dei Comuni interessati, del contributo di Regione Piemonte, delle Fondazione Crt e Cral, della

sponsorizzazione di Regoli restauri ed è sostenuta dal Club Unesco. L’ingresso è libero, con prenotazione fino ad esaurimento posti.