Bergaglio pronta per il Mondiale

NOVI LIGURE - Poche ore e il sogno mondiale di Ilaria Bergaglio diventerà realtà. Domani l'atleta gaviese, portacolori della Novese, volerà a Berlino, con tutta la nazionale che gareggerà, sabato, ai 'Mondiali' sulla distanza di 100 chilometri.

Un traguardo che Bergaglio ha pensato di poter inseguire l'anno scorso, dopo l'argento gli italiani, a Imola. La preparazione, nelle ultime settimane, è stata mirata, e molto intensa: prima lo stage a Livigno, di quindici giorni, doppia seduta, diversa per durata del lavoro. "Il test più impegnativo è stato un 'lungo' di 60 chilometri".

Poi di nuovo in ritiro, a Predazzo, anche provado una salita, i 16 chilometri per arrivare al Passo Manghen, che servono per la forza. "Gli ultimi giorni li abbiamo dedicato a una verifica sulla maratona e, anche, ad alcune partenze all'alba, perché sabato il Mondiale scatterà alle 6.30".

Obiettivo dichiarato della gaviese è fare il personale sulla distanza, "voglio provare a scendere sotto il muro delle otto ore". La concorrenza è tanta e qualificata. "Mi piacerebbe dare il mio contributo alla classifica per nazioni, per la quale contano i tre migliori risultati di ogni squadra. A livello individuale è stimolante pensare di confrontarmi con il meglio in questa specialità, che annovera sempre più atlete".

Gareggiare nelle 'ultra' è una scelta maturata negli ultimi anni, ma il momento cruciale è stato, appunto, il campionato italiano dei '100 km' a Imola, nel 2021, in cui Ilaria ha conquistato l'argento. "Ho capito che potevo essere competitiva anche io, una consapevolezza che è cresciuta nell'ultima fase della preparazione. Lavorare con le migliori aumenta la sicurezza".