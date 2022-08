Il casalese Laugelli arbitrerà in serie D

Stefano Laugelli, arbitro di punta della sezione Aia di Casale Monferrato, arbitrerà in serie D. E' ufficiale, infatti, la promozione del fischietto classe 1996, che raggiunge un traguardo così prestigioso a 10 anni dall'inizio del proprio percorso.

Grande soddisfazione all'interno della sezione casalese, che dopo una lunga assenza, manda nuovamente un proprio associato nelle categorie nazionali di calcio a 11. Per Laugelli (il cui debutto avvenne nell'ormai lontano 2012 con un Don Bosco-Alessandria di Giovanissimi provinciali) si tratta di un premio meritato, a coronamento di una stagione vissuta da protagonista.

"Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia della sezione - ammette Stefano - essere arbitro significa porsi continuamente a confronto con i componenti di due squadre, che a loro volta si confrontano tra loro. Bisogna tenere sotto controllo l'aspetto tecnico, ma anche quello fisico e quello emotivo. In generale si tende a credere che la partita dell'arbitro duri i canonici minuti della gara, in realtà è un processo molto più lungo, che comincia già con l'arrivo della designazione. L'obiettivo è migliorarsi sempre: per forza di cose si pensa agli errori e agli elementi perfettibili, l'errore avviene ma rappresenta uno stimolo continuo per crescere ancora".

Dalla sezione casalese dell'Aia, le congratulazioni a Laugelli per il prezioso risultato raggiunto e l'augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.