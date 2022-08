La serie B e il difficile momento dei Grigi: l'intervista a Ciccio Marescalco

Ciccio Marescalco è tornato ad Alessandria e ha fatto visita alla nostra redazione. Icona del popolo grigio, ha parlato dei tempi che furono, dell'ultima conquista della serie B e del difficile momento che l'Alessandria Calcio sta attraversando. Ponendo l'attenzione su due punti: sulla società «che non va lasciata sola in questo momento» e sul presidente Luca Di Masi, il più vincente della storia del club, che non va vilipeso come troppo spesso è accaduto nelle ultime settimane.