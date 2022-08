Campobasso e Teramo bocciate. Oggi il calendario

ALESSANDRIA - La serie C resta a 60 squadre. Il consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo per la riammissione, il format non cambia, anche se sarebbe opportuno evitare che lo sport resti imbrigliato dai tempi dilatati della giustizia ordinaria.

Gironi confermati, ma Ghirelli aveva anticipato che la divisione non sarebbe comunque cambiata anche con una o due squadre in più, e calendari che, dopo due rinvii, il 2 e il 5 agosto, saranno presentati oggi, alle 18.

In questo momento è in corso la riunione del consiglio direttivo della Lega Pro per le ultime disposizioni sulla stagione che scatterà il 4 settembre. La presentazione dei calendari sarà in diretta su Rainews.it e sui canali della Lega Pro.

Per i Grigi il primo assaggio di C sarà domani, alle 17.30, al Moccagatta, porte aperte per la gara con il Sangiuliano City, che gioca nell'A. Questa mattina, al termine dell'allenamento, Fabio Rebuffi è stato chiaro con il gruppo, "consideriamola come il primo impegno di campionato con i punti da conquistare". La squadra indosserà, nel primo tempo la nuova prima maglia e nella ripresa la divisa da trasferta.