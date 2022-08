Luese aggiunge. E aspetta l'Acqui

ALESSANDRIA - Due giovani alla vigilia del derby di Coppa Italia, già utilizzabili domani sera contro l'Acqui. La Luese Cristo aggiunge ancora, due under a disposizione dell'allenatore Roberto Amato.

Dal Derthona arriva, in prestito fino a fine stagione, il difensore Yuri Mendolia, classe 2003, che gioca 'in casa', perché è nato al Cristo. I primi passi nella Don Bosco, dal 2012, e per sei anni, nel settore giovanile dell'Alessandria. Nel 2018 passa al Genoa e poi in prestito alla Pro Vercelli. Nel campionato 2020 - 21 acquistato dal Como, fino a gennaio 2022, quando passa al Varese in D, 5 presenze in prima squadra.

Dal Casale, sempre in prestito, la firma di Andrea Di Carlo (foto sotto), centrocampista, anche lui 2003. Prodotto del vivaio dell'Aurora Alessandria, nel 2016 passa ai nerostellati. Dopo un anno alla Novese, il ritorno a Casale fino alla fine dello scorso campionato.

Tutti e due saranno convocati per la prima gara che conta, domani alle 20.30, a Centogrigio, andata del primo turno di Coppa Italia, contro l'Acqui. Amato non avrà Silvestri, squalificato.

In casa Acqui tre fermati dal giudice sportivo: Arturo Merlo non potrà utilizzare Emiliano, Innocenti e Baldizzone, Cirio non è ancora pronto, anche se la condizione cresce, e Guazzo potrebbe partire dalla panchina.

Ritorno fra sette giorni, il 3 settembre, alle 20.30, all'Ottolenghi.

Castellazzo, prima vittoria

Il Castellazzo ha scelto di mettersi alla prova contro avversarie di Eccellenza, perché vuole tornare nella categoria superiore. Contro l'Albese, ambiziosa, vittoria per 2-1, in trasferta. Domani, alle 17.30, al Comunale ancora un test con il Libarna di Prima Categoria.

Domani in campo anche la Fulvius, a Novi, sul nuovo sintetico, contro la Novese. Per la ValenzanaMado, che ha vinto (2-0) il derby della città dell'oro, amichevole domenica (ore 18) a Castelnuovo, con la Castelnovese.