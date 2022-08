Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il 'sì' è nel segno di Damiani

VALENZA - Oggi i riflettori sono puntati su Venezia per il matrimonio sportivo dell’anno: Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno pronunciato il loro “sì”, suggellando la loro promessa d’amore con Damiani. Federica e Matteo si sono infatti affidati alla Maison e all’esperienza di Silvia Damiani per la scelta delle fedi: dopo una visita allo showroom di Via Montenapoleone a Milano la coppia è rimasta conquistata da due anelli nuziali della collezione D.Side, che sono stati appositamente personalizzati per loro in platino e diamanti.

In questa giornata speciale Federica ha confermato il suo apprezzamento per lo stile Damiani indossando, durante la cerimonia, i romantici orecchini della collezione Mimosa Perle e, nel party che è seguito, gli splendidi pendenti della collezione Mimosa.