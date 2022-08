Orchestra, flauto e soprano: "L'in...canto della musica"

SILVANO D'ORBA - Mercoledì 31 agosto, la rassegna 'Suoni dalle colline del Gavi e dell'Oltregiogo' si sposterà a Silvano d’Orba, nella splendida Villa Bottaro, dove alle 21.15 prenderà vita 'L’in...canto della musica', con i Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria, Giuseppe Nova al flauto e il soprano Sang Eun Kim. Brani di Vivaldi, Mozart, Haendel, Verdi, Massenet e Mascagni.

Dopo diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, Giuseppe Nova ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica della Rai. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale e festival. Sang Eun Kim, soprano nativo della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la Ewha Womans University di Seoul con il massimo dei voti, ottenendo altresì il Primo premio. In seguito, con l’obiettivo di perfezionare la conoscenza linguistica e confrontarsi direttamente con il patrimonio artistico italiano, in particolare con l’opera, si è stabilita in Italia, dove si è perfezionata con Sonia Franzese e al conservatorio Vivaldi di Alessandria per il biennio accademico. Attiva come solista, si è esibita in numerosi centri musicali italiani ed esteri.

Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti (al 347 8006826 o a info@orchestraclassicadialessandria.it). Collaborano Comune di Gavi e associazione Oltregiogo. In sinergia con 'Orchestra in Provincia...e non solo' 2022 e Alba Music festival e con il sostegno della Fondazione CrAl.