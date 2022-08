Abbonamenti, da martedì allo stadio

ALESSANDRIA - Il frontone del Moccagatta, lo stesso che compare, disegnato, sui numeri delle due divise da gioco presentate ieri. Nessuno slogan, solo la conferma dell'annuncio del presidente Luca Di Masi. "Da martedì si apre la campagna abbonamenti", e sarà in contemporanea per chi aveva la tessera già lo scorso anno (e avrà la prelazione sul posto) e per i nuovi.

I prezzi: Gradinata Nord 105 euro, rettilineo e tribuna laterale scoperta 135, tribuna laterale coperta 310, tribuna centrale 380, poltrone bordocampo 500, tribuna d'onore 1250 euro.

Sono previste riduzioni per Over 70, donne e Under 18: 75 euro in curva, 110 in rettilineo e laterale scoperta, 245 in laterale, 295 in centrale, 390 nel pitch view e 800 nella vip. Promozione speciale per gli Under 12 (fino a 6 anni ingresso gratuito): 35 euro nella Nord, 45 in rettilineo e laterale scoperta, 155 in laterale, 190 in centrale, 255 nelle poltrone e 675 nella vip.

Da martedì ai botteghini

Le tessere si potranno sottoscrivere ai botteghini dello stadio martedì 30 agosto, giovedì 1° settembre e sabato 3 settembre dalle 15 alle 19. In contemporanea ci sarà la sottoscrizione con prelazione sul posto occupato e la vendita libera. Dal 5 settembre sarà possibile l'acquisto online e nei punti della rete Vivaticket.

Negli stessi giorni (30, 1 e 3 settembre) si potrà fare la Grey Member (10 euro).

Sul sito della società è scaricabile il modulo da compilare per abbonarsi, presentandosi poi con documento di identità, Grey Member o Suppoter Card.

Gli abbonamenti sono validi per tutte le 19 gare della stagione 2022 - 23

Il prezzo dei biglietti

I nuovi prezzi dei biglietti per ogni gara sono: 10 euro in Nord, 15 euro in rettilineo e laterale scoperta, 30 euro in laterale, 35 in centrale, 40 le poltrone bordocampo e 100 la tribuna d'onore