Il santo di oggi, 30 agosto, è Santa Margherita Ward

Martire

Congleton (Inghilterra), 1550 ca. - Londra, 30-8-1588

Di nobile famiglia, aiuta il sacerdote Watson a fuggire dal carcere dove era stato imprigionato durante le persecuzioni di Elisabetta I Tudor. Watson, cattolico, veniva torturato dai suoi carcerieri per essere indotto ad abiurare la sua fede. Margherita, scoperta, viene arrestata e ammette la sua colpa ma si rifiuta di rivelare dove è nascosto il sacerdote. Non vuole chiedere perdono alla regina e aderire alla religione protestante e per questi motivi viene condannata a morte per impiccagione. E' canonizzata da Paolo VI nel 1970.

https://www.interris.it/spiritualita/santa-margherita-ward/