"Al Moccagatta sempre". Tifosi in coda per l'abbonamento

ALESSANDRIA - Prima delle 15 già una ventina di tifosi in coda e altri si sono aggiunti, per nulla frenati dalla pioggia. Due botteghini aperti, uno anche per chi deve fare la 'Grey member', indispensabile per abbonarsi.

Nicoletta Genovese è in fila con sei richieste. "C'è delusione per le scelte societarie, inutile nasconderlo. Speriamo che il campo dia altre risposte. Ma per un tifoso essere al Moccagatta è un piacere e un gesto di amore per la maglia. Dobbiamo esserci, sempre e al nostro posto".

C'è chi fa la tessera anche per il figlio, o per la figlia, chi, come Lorenzo Bocchio, si è abbonato per la prima volta quando i Grigi erano in Eccellenza "e l'hanno vinta. Non è questione di categoria: dove gioca l'Alessandria io ci sarò".

Oggi i due sportelli resteranno aperti fino alle 19. Poi giovedì 1° settembre e sabato 3, sempre dalle 15 alle 19. Dal 5 sarà possibile abbonarsi anche online e nei punti della rete Vivaticket.