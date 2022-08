La vita

Del Santo non si hanno notizie sicure, la leggenda narra che Egidio, veniva da Atene. Durante un viaggio verso la Gallia fece una sosta in Provenza dove si ritirò a vita eremitica in un luogo deserto della Settimania, in compagnia di una cerva che gli offriva il suo latte.

Durante una battuta di caccia Egidio fu colpito, al posto dell'animale, da una freccia scagliata dal re dei Goti rimanendo ferito ad una gamba. Il sovrano per scusarsi gli donò delle terre sulle quali egli costruì un monastero e divenne abate. Diffusasi ormai la sua fama di santità, Egidio fu invitato da Carlo Martello che lo supplicò di pregare per ottenere il perdono di una colpa che non aveva osato confessare a nessun sacerdote. Egidio, mentre celebrava la messa, vide un angelo deporre sull'altare un biglietto sul quale era scritto il peccato segreto del sovrano, così poté essere perdonato.

Si narra che Egidio si recò a Roma per porre il suo monastero sotto la protezione papale, ottenendo dal pontefice molti privilegi. Morì poco dopo il ritorno da Roma, nella notte del 1º settembre, giorno a lui dedicato.

Verso la fine del IX secolo, venne costruita una basilica nella regione di Nîmes, dove sarebbe conservato il suo corpo.

È venerato come patrono dei lebbrosi, degli storpi e dei tessitori.