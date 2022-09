Salvini: "Il 25 settembre ci prendiamo la rivincita delle Comunali"

Bagno di folla per il segretario della Lega, Matteo Salvini, questa sera ad Alessandria.

Prima una cena per 250 persone alla tenuta La Fiscala a Spinetta Marengo, poi l’arrivo in piazzetta della Lega, intorno alle 23.20, al gazebo elettorale del Carroccio allestito in occasione del Capodanno alessandrino, accompagnato dal capogruppo alla Camera (e candidato all’uninominale e al plurinominale) Riccardo Molinari e dai membri alessandrini del partito.

“Il 25 settembre ci prendiamo la rivincita delle Comunali”, le uniche parole del ‘capitano’ - impegnato per tre quarti d’ora con i rituali selfie - con i giornalisti. Poi, pochi minuti dopo la mezzanotte, i saluti e il ritorno in albergo.

Domani mattina altra tappa in provincia, alla BCube di Casale Monferrato.