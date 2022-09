"Questa squadra ha bisogno di respirare positività"

ALESSANDRIA - "Come sto? La mia condizione emotiva è stupenda. Sono sereno, molto carico e voglio trasmettere questa energia e queste sensazioni alla squadra. Questo è un gruppo giovane, che ha bisogno di sentire attorno a sé, e di assorbire, positività, che tutti possono trasmettere, anche l'ambiente, anche la gente che ci seguirà, perché così potremo affrontare meglio, e superare, le difficoltà che, inevitabilmente, ci saranno".

L'Alessandria di Imola, Rebuffi è sincero, "non potrà essere certo al massimo dal punto di vista fisico, tattico e tecnico, ma dovremo farci trovare pronti sotto l'aspetto mentale. Sull'avversario ci sono poco riferimenti, noi dovremo cercare di essere molto equilibrati per cercare di dominare il gioco. Ci riuscirà se saremo più bravi dell'Imolese nel gestire gli imprevisti".

Tutti sono a disposizione, "Sini vedremo come impiegarlo, Simone si è sempre allenato ed è già dentro il gruppo". Unici non a disposizione Rizzo, operato alla clavicola, e Pellegrini, reduce dall'intervento al menisco: per tutti e due tempi previsti di rientro in 40 giorni. Non ci sarà neppure Bellucci, che sta completando il recupero e dovrebbe essere pronto fra una settimana. Fa riatletizzazione un altro giovane fra i primi ad avere il contratto di addestramento, Filipi, 2003, reduce da un intervento al crociato.

Arriveranno svincolati? "Con il direttore sportivo non abbiamo ancora affrontato il discorso. Pensiamo a Imola". E Cerri, sull'attaccante da doppia cifra, puntualizza: "Mi riferivo a punte che sono da doppia cifra. Penso a Sylla, anche a Galeandro. A tutti gli uomini del reparto offensivo".

I nuovi numeri

Ufficiali anche i nuovi numeri di maglia. Da notare che nessuno ha preso il 10.

1 Christian Marietta, 2 Lorenzo Podda, 3 Davide Costanzo, 4 Marco Nichetti, 5 Lorenzo Checchi, 6 Antonio Mionic, 7 Francesco Rizzo, 8 Luca Lombardi, 9 Youssouph Sylla, 11 Alessandro Galeandro, 12 Mikel Dyezeni, 13 Leonardo Nunzella, 14 Alessandro Pellitteri, 15 Luca Cocino, 16 Riccardo Marasco, 17 Fausto Perseu, 18 Lorenzo Pellegrini, 19 Niccolò Bellucci, 20 Henoc N’Gbesso, 21 Arensi Rota, 22 Luca Liverani, 23 Simone Sini, 24 Mattia Speranza, 25 Matteo Baldi, 27 Mauro Ghiozzi, 28 Robert Filip, 29 Luca Ascoli, 30 Fabio Cappai, 45 Federico Pagani, 99 Alessio Nepi.