Bertram vince e mostra qualcosa in più

SCANDIANO - La Bertram inizia con un test convincente il suo trittico di impegni. Battuta Reggio Emilia (88-79), mercoledì la squadra di Marco Ramondino sarà a Pavia contro l’Urania Milano per chiudere sabato 10 a Brescia.

Rispetto al primo scrimmage con Massagno segnali positivi di crescita anche in relazione alla maggiore consistenza della squadra di coach Menetti. Qualche problema di gestione nel reparto lunghi orfano di Okeke e con Cain in panchina ma non utilizzabile (come Tavernelli).

Andamento del match non lineare. Tortona conduce nel punteggio per larghi tratti, subisce la rimonta di Reggio Emilia nei periodi centrali e allunga poi nell’ultimo quarto. Harper, autore di 24 punti è il miglior realizzatore della serata. Leoni torneranno in campo contro l’Urania Milano mercoledì alle ore 20 a Pavia per il Memorial ‘Aldo Di Bella’.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: “Credo che anche questa sia una classica gara di precampionato, in cui ci sono alti e bassi in termini di energia, lucidità ed esecuzione. Abbiamo dovuto chiedere qualche minuto di troppo a Radošević per rotazioni nel reparto lunghi, per il resto la cosa importante è tenere coinvolti tutti e crescere nella preseason. Abbiamo visto qualcosa in più rispetto alla prima amichevole: dobbiamo togliere gli alti e bassi e migliorare la fluidità del gioco”.

UNAHOTELS-BERTRAM 79-88

(17-28, 39-49, 63-61)

Unahotels Reggio Emilia: Anim 14, Reuvers 13, Suljanovic 2, Cipolla, Krampelj 3, Faye 9, Vitali 8, Gloria 2, Stefanini, Cinciarini 14, Diouf 14. N.e.: Adeola. All. Menetti

Bertram Derthona: Christon 7, Candi, Filloy 8, Severini 9, Harper 24, Daum 15, Radošević 11, Macura 11, Filoni 3. N.e.: Errica, Tavernelli, Cain. All. Ramondino